Ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan sahte bir "Forex yatırımı" reklamıyla 12 milyon TL dolandırıldı. İlk etapta dolandırıldığını fark etmeyen Doğulu, dolandırıcıların tekrar para istemesi üzerine gerçeği anlayarak emniyete başvurdu.

DOLANDIRICILAR PARASINI YABANCI BORSALARA AKTARDI

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre, Doğulu, dolandırıcıların sunduğu yatırım teklifine inanarak büyük bir para transferi gerçekleştirdi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre, Doğulu’nun yatırdığı 12 milyon TL, beş farklı yabancı borsaya dağıtılmış durumda.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ozan Doğulu’nun şikâyeti sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paranın izini sürmeye başladı. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için kapsamlı bir siber operasyon başlatıldı. Şu ana kadar paranın yurt dışına aktarıldığı dijital cüzdanlar ve platformlar üzerinde teknik takip sürüyor.

GÜVENİ SUİSTİMAL ETTİLER

Dolandırıcıların, sosyal medya üzerinden ulaştıkları Ozan Doğulu’ya güven telkin eden profesyonel bir arayüz sundukları ve sözde yatırım danışmanlarıyla iletişime geçirdikleri öğrenildi. Bu süreçte sistemli bir dolandırıcılık planı işletildiği ve ünlü müzisyenin bu yöntemle ikna edilerek milyonlarca lira kaptırdığı belirlendi.

UZMANLARDAN UYARILAR GELDİ

Olay sonrası uzmanlar, özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan sahte yatırım ve kripto para reklamlarına karşı vatandaşları uyardı. Siber güvenlik uzmanları, “Resmi olmayan kaynaklardan gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunmalı. Hiçbir ciddi yatırım firması sosyal medya üzerinden bireysel hesaplarla yatırım önerisi sunmaz” uyarısında bulundu.