Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler, dolandırıcıların da yöntem değiştirmesine neden oldu. 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasının engellenmesi ve mevcut kullanıcılar için yaş doğrulaması zorunluluğunun gündeme gelmesiyle birlikte, sahte doğrulama mesajları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılar yapıldı.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yeni uygulamayı fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kılıç, özellikle tanınmayan kaynaklardan gönderilen kimlik doğrulama taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, SMS yoluyla iletilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yaş doğrulama işlemlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatan Kılıç, bu süreçte banka hesap bilgileri ve kişisel hassas verilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

YAŞ DOĞRULAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Yeni düzenleme kapsamında Instagram, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarında hesap açmak veya mevcut hesaplar için yaş doğrulaması yapmak isteyen kullanıcıların e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Sistemde kullanıcılar, e-Devlet aracılığıyla Siber Güvenlik Başkanlığının ilgili hizmetine erişerek dijital bir belirteç oluşturuyor. Ardından oluşturulan kod, doğrulama yapılacak sosyal medya platformuna iletiliyor.

Mevcut kullanıcıların ise yaş doğrulama işlemlerini Mart 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor. Uzmanlar, bu süreçte e-Devlet şifresinin, doğrulama kodlarının ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini hatırlatarak sahte mesaj ve bağlantılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.