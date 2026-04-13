Teknolojinin hızı bazen en büyük zafiyetimiz haline gelebiliyor. Gün içinde masumca okuttuğunuz bir menü, ödediğiniz bir otopark ücreti veya "hediye kazandınız" vaadiyle gelen bir mesaj, tüm dijital varlığınızı saniyeler içinde buharlaştırabilir. Türkiye’de son dönemde patlayan yeni nesil QR kod vurgunu, en bilinçli kullanıcıları bile ağına düşürüyor.

Telefonunuzdaki Gizli Tehlike: QR Kod Okuturken Hayatınızın Hatasını Yapıyor Olabilirsiniz!

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan QR kodlar, artık dolandırıcıların yeni "dijital oltası" haline geldi. Türkiye'de son dönemde patlama yapan "Quishing" (QR dolandırıcılığı) yöntemiyle, sadece bir saniye içinde banka hesapları boşaltılıyor ve kişisel veriler ele geçiriliyor. Üstelik bu tuzağa düşmek için sadece bir restoran menüsüne bakmak bile yeterli.

Restoran Menüsü Tuzağı: Masadaki Sahte Etikete Dikkat

En yaygın yöntemlerden biri, kafe ve restoranlardaki orijinal menü QR kodlarının üzerine sahte etiketler yapıştırılmasıdır. Siz menüye bakmak için kodu tarattığınızda, telefonunuz aslında dolandırıcının hazırladığı casus bir siteye yönlendirilir. Eğer site sizden "sipariş için giriş yap" veya "kart bilgilerini gir" diyorsa, o masadan derhal uzaklaşın.

E-Devlet Kapısı Görünümlü Pusu

Dolandırıcılar, "Gecikmiş cezanız var" veya "İcra takibi başlatıldı" diyerek hazırladıkları sahte belgelerin altına QR kod yerleştiriyor. Kodu tarattığınızda karşınıza çıkan sayfa e-Devlet’in birebir aynısı olabilir. Buraya girdiğiniz şifre, saniyeler içinde tüm resmi hesaplarınızın ve banka erişimlerinizin çalınması anlamına geliyor.

WhatsApp ve Hediye Çeki Yalanı

Ücretsiz 2000 TL hediye çeki kazandınız mesajıyla gelen QR kodlar, aslında telefonunuzdaki WhatsApp oturumunu ele geçirmek için kullanılan yetkilendirme kodlarıdır. Kodu tarattığınız an, hesabınız başka bir cihazda açılır ve dolandırıcılar sizin adınıza herkese mesaj atarak para istemeye başlar.

Peki, Kendinizi Nasıl Koruyacaksınız?

Tırnağınızla Kontrol Edin: QR kodun bir etiket (sticker) olup olmadığını kontrol edin. Eğer orijinal zeminden farklıysa veya üzerine bir şey yapıştırılmışsa sakın okutmayın.

Link Önizlemesine Bakın: Kodu tarattığınızda telefonunuzun ekranında çıkan bağlantı adresini (URL) mutlaka inceleyin. Harf hataları varsa hemen iptal edin.

Şifre İsteniyorsa Kaçın: Hiçbir menü veya bilgi amaçlı QR kod, sizden banka şifresi veya kredi kartı bilgilerini talep etmez.

Uygulama İndirmeyin: Kod okuttuğunuzda telefonunuza otomatik olarak bir dosya iniyorsa veya uygulama yüklemenizi istiyorsa o işlemi derhal durdurun.