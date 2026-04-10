Malatya Doğanşehir'de yaşayan bir kişi sanal medya üzerinden düşük faizli kredi ilanıyla 409 bin TL dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu.

Yapılan çalışmaların ardından Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'da bulunan 3 şüpheli için eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 7 sim kart, 2 bilgisayar, 2 tablet, 12 USB bellek, 7 banka kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 30 milyon TL para hacmi tespit etti. Suç unsuru materyaller ile banka hesaplarına el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.