İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları görüştü. Çiftçi, dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi'nin hazırlıkları, mevzuat çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği ele alındı.

Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurmayı planladığımız Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz" dedi.

"DOLANDIRILAN PARA BUHAR OLUP UÇMUYOR"

Siber dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanıp adalete teslim edilmesine rağmen farklı hesaplara aktarılan paranın mağdura geri kazandırılmasının her zaman mümkün olmadığını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor. Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak. DOLUNAY ile işte bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi amaçlıyoruz."

Çiftçi, ilk 18 dakikada müdahale hedefinin yanı sıra yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık takip edilmesini ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmanın hızla işletilmesini amaçladıklarını söyledi.

SAVCILIKLAR, MASAK VE BANKALAR ARASINDA KOORDİNASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin yakalanması kadar suçtan elde edilen kazançların izinin sürülmesinin ve mağdurların haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Gürlek, dolandırıcılıkla elde edilen paranın kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırdığını belirtti. DOLUNAY Projesi ile şüpheli para hareketlerini yapay zeka destekli analizlerle anlık tespit etmeyi, bu hareketlere hukuki süreçler çerçevesinde hızla müdahale etmeyi ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasını önlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kurulması planlanan merkezle Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirileceğini ifade eden Gürlek, suç gelirlerinin takibinin ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasının hızlandırılacağını bildirdi.