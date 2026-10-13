İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında filmleri aratmayan yöntemler deşifre edildi. Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde turizm ile danışmanlık firması adı altında çağrı merkezleri kuran şebekenin, farklı ülkelerdeki vatandaşları sahte yatırım platformlarıyla dolandırdığı ve paraları kripto hesaplara aktardığı saptandı.

ÇALIŞANLARA 'YALAN MAKİNESİ' İLE SORGU

Ekiplerin derinleştirdiği incelemelerde, örgüt yöneticilerinin çağrı merkezlerinde çalışan veya işe başvurup ayrılmak isteyen kişileri yalan makinesine bağladığı belirlendi. Vücutlarına bağlanan kablolar eşliğinde teste tabi tutulan kişilere "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" şeklinde sorular yöneltildiği, çıkan sonuçların isim isim not edilerek kayıt altına alındığı ortaya çıkarıldı.

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 34 KİŞİ GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE SEVK EDİLDİ

Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından 6 Ekim tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 97 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında yalan makinesini kullanan 2 uzmanın da bulunduğu 36 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 34 kişi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 2 kişi ise emniyetten serbest kaldı.