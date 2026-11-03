Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde yaşayan bir kadın, dolandırıcıların kendisine yönelik tehditlerinin ardından evine ağır silahlı polislerin gelmesiyle büyük korku yaşadı. Lynn Clark Colpitts, bir dolandırıcının talimatlarını yerine getirmeyi reddedince hedef alındığını ve kısa süre sonra evine polis gönderildiğini söyledi.

Clark Colpitts, CBC News'e yaptığı açıklamada, kendisini Kanada İmparatorluk Bankası'nın (CIBC) dolandırıcılık biriminden biri olarak tanıtan bir kadının telefonla aradığını anlattı. Arayan kişi, kimliğinin kullanılarak adına kredi başvurusu yapıldığını öne sürdü. Bunun önüne geçmek için de kendisine CIBC Guard adlı bir uygulamayı indirmesini söyledi.

Telefonda banka bilgilerini paylaşmak istemeyen Clark Colpitts, önce iş arkadaşına danıştı. İş arkadaşı da herhangi bir işlem yapmadan önce doğrudan banka şubesiyle görüşmesini tavsiye etti.

Bunun üzerine arayan kişiye, iş arkadaşının önerisine uyacağını söyleyen Clark Colpitts, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Dolandırıcı olduğunu düşündüğü kişi kendisine hakaretler yağdırarak telefonu kapattı.

20 dakika sonra yeniden aradı

Clark Colpitts, ilk görüşmeden yaklaşık 20 dakika sonra aynı kişinin kendisini yeniden aradığını söyledi. Bu kez telefondaki kişi, ön kapıya gitmesini isteyerek kendisine bir sürpriz hazırladığını söyledi.

Ne olduğunu anlamayan kadın dışarı çıktığında evinin önünde ağır silahlı polis ekiplerini gördü. Olay yerine Colchester Bölgesi Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) ile Truro Polisi ekipleri gelmişti.

Clark Colpitts'in anlattığına göre polisler kendisine bağırarak kim olduğunu sordu ve ardından evinin önündeki araç yolunun sonuna gitmesini istedi. Ekipler bu sırada evde arama yaptı.

Kadın, yaşananları açıklamaya çalıştığını ve dolandırıcıyla yaptığı telefon görüşmesini polislerin de duyması için cep telefonunu onlara verdiğini belirtti.

Polisler daha sonra kendisine, bir kişinin evde rehin alma olayı yaşandığını ve silah kullanıldığını ihbar ettiğini açıkladı.

Polisi dolandırıcının gönderdiği ortaya çıktı

Colchester Bölgesi RCMP Komutanı Personel Çavuş Marc Rose, olayın dolandırıcının intikam alma girişimi gibi göründüğünü söyledi.

Rose, şüphelinin kadının telefon görüşmesindeki talimatlara uymamasının ardından onu cezalandırmak amacıyla polise asılsız ihbarda bulunduğunu belirtti. Bu yolla kadının evine polis müdahalesi yapılmasını sağlayarak ona korku ve sıkıntı yaşatmayı hedeflediğini ifade etti.

Swatting olarak biliniyor

Bir kişinin polis ekiplerini yanıltmak amacıyla ağır bir suç işlendiğine dair asılsız ihbarda bulunarak adresine silahlı ekipler göndermesine "swatting" adı veriliyor. Bu yöntem daha önce özellikle canlı yayın yapan kişilerin evlerine yönelik asılsız ihbarlarda da kullanılmıştı.

Kanada'da asılsız ihbarda bulunmak, kamu düzenini bozma gibi cezai suçlamalara yol açabiliyor. Olay sırasında yaşananların niteliğine göre farklı suçlamalar da gündeme gelebiliyor.

Beauceron Security şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı David Shipley ise olayın son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Shipley, CBC News'e yaptığı açıklamada, bir dolandırıcılık girişiminin bu şekilde polis müdahalesine dönüştüğünü daha önce duymadığını söyledi.

Yaşananları bir tür terör eylemi olarak değerlendiren Shipley, dolandırıcının kadının talimatlara uymamasına öfkelenerek olayın tehlikesini ve boyutunu ciddi şekilde artırdığını belirtti.