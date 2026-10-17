Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında tartıştığı Ersin Özturhan'ı tabancayla bacaklarından vuran Gökhan Haymana, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti. Yaralı Özturhan hastaneye kaldırılırken Haymana gözaltına alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Haymana, cezaevindeki bir yakınını tahliye ettirebileceğini söyleyerek kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Özturhan ile buluştu. İkili arasında sokakta çıkan tartışma sırasında Haymana, Özturhan'ı bacaklarından vurdu. Özturhan yere yığılırken saldırı ve Haymana'nın kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. ADRESİNİ VERİP EKİP İSTEDİ Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Haymana, adresini vererek dolandırıldığını öne sürdüğü kişiyi vurduğunu söyledi ve kendisini almaları için ekip gönderilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özturhan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin merkez kampüsüne kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı Haymana, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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