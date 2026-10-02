Dolar endeksi cuma günü 102,08'e kadar yükselerek 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 07:23 itibarıyla 101,9 seviyesinde işlem gören endeks, üst üste üçüncü haftalık yükselişine hazırlanıyor.

Perşembe günü küresel tahvil piyasasında sert satış dalgası yaşandı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,344'e yükselerek 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

EURO VE YEN BASKI ALTINDA

Euro, Fransa'nın mali durumuyla ilgili endişeler ve Ortadoğu'da yedi aydır süren savaşın yol açtığı enerji şoku nedeniyle Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine yakın, 1,1237 dolardan işlem gördü. Japon yeni ise Tokyo'da yıllık çekirdek enflasyonun eylül ayında son 10 ayın en hızlı artışını göstermesinin ardından 158 seviyesinde seyretti.

ANALİSTLER UYARDI

Saxo'nun Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, yatırımcıların yüksek enflasyon, yüksek kamu borçlanması ve büyük tahvil arzıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Chanana, Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerin azalmasına rağmen tahvil getirilerinin yükseldiğini, bunun piyasanın yalnızca bir sonraki Fed kararına değil, vade primi ve mali risklere de odaklandığını gösterdiğini söyledi.

VERİLER FED BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

Çarşamba günü açıklanan ABD tüketici fiyat verileri, ağustos ayındaki artışın beklentilerin altında kaldığını ve temmuz verisinin aşağı revize edildiğini ortaya koydu. Bu veriler, yatırımcıların Fed'in ay sonunda faiz artıracağı yönündeki beklentilerini azalttı. Fed'in iki üst düzey yetkilisi de bu hafta, yeni bir faiz artışı öncesinde daha fazla veri beklediklerini açıkladı.

İSTİHDAM RAPORU MERCEK ALTINDA

Piyasalar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD eylül istihdam raporuna odaklandı. Beklentiler, istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının yüzde 4,1 ile üçüncü ay üst üste aynı seviyede kaldığına işaret ediyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, Fed'in enflasyon ve fiyat baskılarına odaklandığını belirterek, ücret verilerindeki yüksek artışların ABD faizleri, Hazine tahvilleri ve dolar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

TD Securities Kıdemli Faiz Stratejisti Prashant Newnaha ise piyasanın Fed'den belirgin bir şahin duruş beklemediğini ifade etti. Newnaha, doların yükselişinde Avrupa'daki gelişmelerin tetiklediği güvenli liman arayışının etkili olduğunu, bu senaryoda dolar endeksi ile yenin aynı anda güçlenebileceğini belirtti.