Türk lirası karşısında uzun süredir yükseliş eğiliminde olan Amerikan doları, Temmuz ayının ikinci haftasında da 40 lira seviyesinin altına inmedi. Dolar/TL 40,05 seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL ise 47,10 bandında seyrediyor.

Yatırımcılarda Türkiye'ye karşı güven kaybı yaratan ve para politikasında sıkılaştırma gerektiren Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayında tutukluluğundan bu yana TL'deki gerçekleşen değer kaybı yüzde 8.4'ü, yıl başından bu yana kayıp ise yüzde 11.7'yi buldu.

Yılbaşından bu yana TL, dolar karşısında yaklaşık %22 değer kaybetti. Aynı dönemde TÜFE bazlı enflasyon ise %38 seviyesinde gerçekleşti. Bu da döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisinin hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 39,97 ile 40,04 aralığında geçiren dolat/TL kuru, günü 39,98 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansında 12.34'te 40,06 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 46,95 - 47,01 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,92 seviyesinde bulunuyor. Yeni günde öğlen seansında 12.34'te 47,11 seviyesinde bulunuyor.