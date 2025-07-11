Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dolar endeksinde görülen zayıf seyre rağmen, Türk Lirası'ndaki değer kayıpları, dolar/TL kurunu yukarı yönlü destekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Kanada'ya yönelik tarife mektubunu paylaştı. Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 40,02 ile 40,17 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 40,08 seviyesinde tamamladı. Yeni güne başlarken 40,24 seviyesine yükseldi. Bugün sabah seansında 08.59'da 40,17 seviyesine bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dünü 46,85 ile 47,15 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,94 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.59'da 46,97 seviyesinde bulunuyor.
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