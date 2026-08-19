Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,9373 seviyesinde bulunuyor. Saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artış kaydeden kur, 47,94 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL ise yüzde 0,3 primle 55,6295'ten, sterlin/TL de önceki günün yüzde 0,2 üzerinde 65,0091'den işlem görüyor.

FED BEKLENTİLERİ VE TAHVİL FAİZLERİ

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırım öngörülerinin güç kaybetmesi ve yatırımcıların Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına temkinli yaklaşması nedeniyle yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Son dönemde açıklanan zayıf ABD büyüme ve istihdam göstergeleri, Fed'in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentileri azalttı. Ancak uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, riskli varlıklar açısından önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,75 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyelere yaklaşmış, bugün ise yüzde 4,69'da denge buldu. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 5,34 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 5,27'de dengelendi.

HÜRMEZ BOĞAZI GERİLİMİ

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'da ateşkes süresinin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı. ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanışa geçeceği endişesi, piyasalarda risk iştahını törpüleyen etkenler arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.