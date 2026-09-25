Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8910'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,9650 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 55,7720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,8030'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Dün, yüzde 5,23'e çıkarak son 19 yılın zirvesine ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni günde yüzde 5,19'da dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 düşüşle 105,6 dolarda bulunuyor.

Ancak petrol fiyatları gerilese de enerji arzına ilişkin risklerin maliyet kanalıyla enflasyonu tetikleyerek başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarını para politikalarında sıkılaşmayı hızlandırmaya yöneltebileceği endişeleri varlığını koruyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların varlık fiyatlarındaki belirgin oynaklıkları beraberinde getirdiğini belirterek, bu durumun dünya genelinde üretim aktivitesini olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin dün gerçekleşen görüşmesi de yatırımcıların odağında yer aldı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke ilişkilerinden övgüyle bahsetti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde "iyileştiğini" vurgulayan Trump, "İki ülkenin liderleri olarak farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." dedi. Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkenin "yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını" bildirdi.

Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı, bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.