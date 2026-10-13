Küresel finansal piyasalar, ABD'den açıklanacak kritik enflasyon verilerine odaklanırken Dolar Endeksi'nde dalgalı bir seyir izleniyor. Haftaya düşüşle başlayan endeks, dün günün erken saatlerinde 102,111 puana kadar gerilemişti. Ardından gelen alımlarla 102,600 seviyesine tırmanan endeks, Çarşamba günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporları öncesinde gücünü korumaya çalıştı. Yeni günde ise hafif bir gerileme yaşayarak 102,400 puana kadar çekildi.

Uluslararası piyasalardaki bu dalgalı seyre rağmen, yurt içi serbest piyasada Türk Lirası üzerindeki baskı devam ediyor. Merkez Bankası'nın dövizi dengede tutmaya yönelik politikaları sürerken, dolar kuru yükseliş trendini koruyarak 49,36 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün doların güçlenmesiyle değer kaybeden Avrupa para birimleri, küresel endeksteki bugünkü hafif gevşemeyle birlikte toparlanma çabasına girdi. Türk Lirası karşısında kayıplarını telafi etmeye çalışan euro, serbest piyasada 55,19 TL seviyesinde dengelendi. Sterlin ise alıcılı seyrini sürdürerek 65,30 TL bandından el değiştirmeyi sürdürüyor.

13 Ekim 2026 tarihli güncel piyasa verilerine göre akaryakıt fiyatları da belli oldu. Benzinin litresi 83,80 TL, motorinin litresi 96,60 TL ve LPG'nin litresi 41,20 TL olarak kaydedildi.