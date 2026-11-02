Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dövz kurları yeni günde sert yükselişler yaşarken, yatırımcılar gelişmeleri yakında izliyor.
Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dolar/TL kuru cuma günü 49.99 seviyesine yükseldi. Bugün sabah seansında TSİ 09.18 itibarıyla 49,97 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru 49,97 seviyesinde sıkışıp kaldı.
Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL yeni günde TSİ 09,18 itibarıyla 55,91 seviyesinde bulunuyor.
GÖZLER SALI VE CUMAYA ÇEVRİLDİ
Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmenler, Başkan Donald Trump’ın görev süresinin kalan iki yılını ve Kongre’deki siyasi aritmetiği belirleyecek kritik ara seçimler için yarın sandık başına gidiyor.
Günün Trend Haberleri
Temsilciler Meclisi ile Senato’da gerçekleşecek oylama, Washington’daki güç dengesini yeniden tayin etmenin yanı sıra Trump yönetiminin yasama yetkisini ve politika gündemini de doğrudan şekillendirecek. Çıkacak sonuç, piyasalarda sert hareketlenmeler meydana getirebilir.
Cuma günü de ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Piyasaların gözü kulağı cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam rakamları ve işsizlik oranına çevrildi.
Gelecek olan istihdam rakamları piyasalar üzerinde etki oluşturabilir.
Önceki verilerde işsizlik oranı yüzde 4,2, tarım dışı istihdam artışı ise 29 bin olarak kaydedilmişti.
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