Piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyir sergiliyor. Döviz kurları yeni günde yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor. Dolar/TL kuru 50 lira sınırına yaklaşırken, euro/TL'de de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor.
DOLAR/TL 50 LİRAYA DAYANDI
Küresel çapta dolar endeksi yatay seyir sergilerken, Türk Lirası'nda görülen kaybın etkisiyle, döviz kurlarında rekorlar yaşanıyor. Dolar/TL kuru bugün 50 lira sınırına yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün sabah seansında TSİ 08.24 itibarıyla 49,94 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 08.24 itibarıyla 55,87 lira seviyesinde bulunuyor.
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