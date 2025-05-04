Zamlar dur durak bilmeden peş peşe cep yakmaya devam ediyor. Zamların yeni durağı otomobil sektörü oldu. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle yükselen döviz kurları ve yükselen enflasyon rakamları her gün fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlarda görülen artışla beraber alım gördü de her geçen gün eriyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, dün itibarıyla birçok otomobil markasında ortalama fiyat artışlarının gerçekleştiğini duyurdu. 16 markanın farklı modellerine gelen zamlarla fiyatlar dudak uçuklattı.

Yalçın, nisan ayında kurdaki artışın yüzde 1,6 seviyesinde kaldığını, ancak birçok markanın bu oranın oldukça üzerinde zam yaptığını söyleyerek, fiyat artışlarının döviz kurunun ötesinde başka maliyet baskılarıyla ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı zam listesi şu şekilde:

Mercedes-Benz: Yüzde 6.1

BYD: Yüzde 5.9

Toyota: Yüzde 5.5

KG Mobility: Yüzde 5.4

Citroën: Yüzde 4.7

Land Rover: Yüzde 4.2

Volkswagen: Yüzde 4.1

Skoda: Yüzde 3.6

DS Automobiles: Yüzde 2.8

Chery: Yüzde 2.7

Suzuki: Yüzde 2.7

BMW: Yüzde 2.5

Peugeot: Yüzde 2.4

Kia: Yüzde 2.4

Opel: Yüzde 2.1

Honda: Yüzde 2.0