Küresel piyasalarda dolar, siyasi ve jeopolitik belirsizlikler ile faiz beklentilerinin etkisiyle dalgalanıyor. Doların yen ve euro dahil altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, pazartesi günü bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından hafif toparlanarak 101,81 seviyesinde işlem gördü.

CNBC-e'nin aktardığına göre, yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporu bulunuyor. İş gücü piyasasının durumuna ilişkin yeni verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentileri etkilemesi öngörülüyor. Piyasalar, ekimde faizleri sabit tutan Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlıyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ VE HİSSE SATIŞLARI TERS YÖNDE ETKİLİ

ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik işaretler petrol fiyatlarını geriletti. Enerji fiyatlarındaki düşüş, güvenli liman olarak dolara talebi azalttı. Buna karşılık yapay zeka kaynaklı hisse senedi satışlarının sürmesi, risk iştahını olumsuz etkileyerek dolara bir miktar destek sağladı.

OCBC Döviz Stratejisti Sim Moh Siong, enerji fiyatlarındaki düşüşün döviz piyasalarındaki dengeleri yeniden şekillendirdiğini belirtti. Sim Moh Siong, yapay zeka endişeleri ve ABD seçimlerine ilişkin risklerin doların desteklenmeye devam edeceği yönündeki beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

ABD ara seçimleri de doların seyrinde izlenen başlıklar arasında yer alıyor. Tahmin piyasaları, Demokrat Parti'nin ABD Senatosu'nun kontrolünü ele geçirme olasılığını yüzde 74 olarak gösteriyor. Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti, İran çatışmasıyla bağlantılı yükselen enerji fiyatlarının yarattığı siyasi baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

YUANIN DEĞER KAYBI DOLARA DESTEK VERDİ

Çin'in offshore yuanı, dolar karşısında yüzde 0,34'e varan değer kaybıyla 6,67 seviyesine geriledi. Yuan, mayıstan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetme yolunda ilerlerken bu hareket doların hafif yükselişinde etkili oldu.

Çin Halk Bankası'nın döviz rezervi zorunlu karşılık oranını (RRR) artıracağını açıklamasının ardından yuan üzerindeki baskı arttı. Kararın dolar likiditesi koşullarını sıkılaştırması ve yuanın son dönemdeki değer kazanma hızını yavaşlatması bekleniyor.

STERLİNDE FAİZ BEKLENTİSİ İZLENİYOR

Euro, 1,1182 dolar seviyesinde yatay seyretti. Japon yeni ise dolar karşısında 157,92 seviyesinde işlem gördü. Japonya'daki resmi tatil nedeniyle yenin hareketi sınırlı kaldı.

Sterlin de 1,3401 dolar seviyesinde büyük ölçüde istikrarlı seyretti. Son Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, İngiliz imalat sektörünün 2026'nın son çeyreğine iki yılı aşkın sürenin en güçlü üretim artışıyla başladığını gösterdi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 3,75'ten yüzde 4'e yükseltmesini bekliyor. Bu beklenti gerçekleşirse, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üç katından fazla olduğu Ağustos 2023'ten bu yana ilk faiz artışı yapılmış olacak.

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