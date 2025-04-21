Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alıp alamayacağını araştırmaya devam ettiğini söyledi. Trump ise bir gün önce Powell’ın görevden alınmasının "yeterince hızlı gerçekleşemediğini" belirterek faiz indirimleri çağrısını tekrarlamıştı.

İSVİÇRE FRANGI KARŞISINDA 10 YILIN DİBİNDE

Dolar, İsviçre frangı karşısında 0,80695 seviyesine kadar gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Japon yeni karşısında ise 140,44 ile yedi ayın en düşüğüne geriledi. Euro, 1,1533 dolarla üç yılın zirvesine yükseldi.

Sterlin yüzde 0,5'in üzerinde artışla 1,3380 dolara yükselerek 1 Ekim’den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcıların ABD varlıklarından çıkış yapmasına yol açtı. Bu durum da doların genel anlamda zayıflamasına neden oldu. Dolar endeksi (DXY), diğer para birimleri karşısında yüzde 0,7 düşerek 98,267 ile son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, yaptığı değerlendirmede, yeni yıla girerken euro/dolar paritesinde böyle bir yükselişi kimsenin beklemediğini belirtti. Dolar endeksinin 98 seviyelerine gerilemesinin dolaylı olarak avro/dolar paritesini 1,15 bandına yükselttiğini ifade eden Paksoy, bunun çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesinin dikkati çektiğini söyledi.

Paksoy, "Euro/dolar paritesinin yükselişindeki en büyük etken Trump'ın tarife süreciyle başlattığı daha sonra farklı başlıklarla desteklenen olağan dışı bir döneme geçişimizdir." dedi.

Donald Trump'ın, başlattığı tarife kriziyle bazı kazanımlar elde etmek istediğini kaydeden Paksoy, ancak işlerin ABD ekonomisinin lehine gerçekleşmediğini aktardı.

Paksoy, ABD içinde de Trump'a karşı bir cephe oluşmaya başladığını dile getirdi. Kurumlardan ve bireylerden Trump'ın politikalarının uzun vadede ABD'ye zarar vereceğine dair açıklamalar geldiğini belirten Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani birçok eyalette, ABD'de Trump karşıtı gösteriler yapıldığını global basından gözlemliyoruz. Dolayısıyla Trump ciddi bir başarı ile başkan olmasına rağmen kendi hane halkından, kendi vatandaşından beklediği desteği şu an henüz alabilmiş değil. Yani politikaların beklediği sonuçları henüz gerçekleşmedi. Oluşturduğu süreç her ne kadar 3 ay için ötelense de ciddi tepkilere sebep oldu. Japonya'dan yani dünyanın majör ülkelerinden çok ciddi tepkiler gördü. Bu da ABD için bir sıkıntı oluşturdu."