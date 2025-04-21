Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett’in açıklamaları piyasaları sarstı. Hassett, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alıp alamayacağına ilişkin hukuki araştırmalar yaptığını duyurdu. Trump ise Powell’ın görevden alınmasının “yeterince hızlı gerçekleşmediğini” vurguladı. Bu gelişmelerin ardından doların değeri küresel ölçekte düşüşe geçti. Dolar, İsviçre Frangı karşısında son 10 yılın, Euro karşısındaysa 1,1533 seviyesine çıkarak son üç yılın en düşük seviyesini gördü.

Dolar Endeksi Çakıldı

ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve ticaret politikalarındaki güvensizlik, yatırımcıları dolardan uzaklaştırdı. Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,7’lik bir gerilemeyle 98,267 seviyesine indi. Bu seviye, son üç yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

Ancak tüm dünyada dolar zayıflarken, Türkiye’de durum farklı. Türk Lirası karşısında değer kaybı yaşanmadı. Dolar/TL paritesi Merkez Bankası’nın piyasaya doğrudan müdahalesi sayesinde 38-38,20 bandında kalmaya devam etti.

Mart Ayında Zirve Görülmüştü

Hatırlanacağı üzere, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte dolar/TL kuru ani bir sıçramayla 41,4 seviyesine kadar yükselmişti. Bu sert çıkış, piyasaları derinden sarsmıştı.

Merkez Bankası’ndan Acil Fren Hamleleri

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurunu kontrol altına alabilmek için rezervlerden yoğun döviz satışı gerçekleştirdi. Ayrıca 20 Mart’ta olağanüstü bir toplantı düzenleyerek, faiz silahına başvurdu. Gecelik borç verme faizi yüzde 46’ya çıkarılırken; politika faizi yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41 seviyesinde sabit bırakıldı.

Tüm bu müdahalelere rağmen dolar talebini karşılayabilmek için Merkez Bankası’nın toplamda 45 milyar doların üzerinde döviz satışı yaptığı ortaya çıktı.

Yeni Faiz Artışı Geldi

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Nisan’da bir kez daha faiz artırımına gitmek zorunda kaldı. Para Politikası Kurulu’nun aldığı kararla, 350 baz puanlık artış yapıldı ve böylece AK Parti’nin iktidara geldiği dönemin faiz oranlarına geri dönülmüş oldu.

Küresel piyasalarda dolar zayıflarken, Türkiye’de dolar/TL paritesi, tüm bu müdahalelere rağmen yalnızca döviz satışıyla kontrol altında tutulabiliyor. Son bir ayı aşkın süredir kur, 38-38,20 aralığında dalgalanmayı sürdürüyor.