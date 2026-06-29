Küresel piyasalarda güvenli liman talebi, Ortadoğu’daki gerilimler ve yükselen ABD tahvil faizleriyle zirveye tırmandı.

ABD dolarının önemli para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, haziran genelinde yaklaşık yüzde 2,5 yükselerek Temmuz 2025'ten bu yana en güçlü aylık artışını gerçekleştirmeye yöneldi.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde Dolar/TL yüzde 0,03’lük sınırlı bir yükselişle 45,63 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Dolar/TL grafiğinde fiyatların iki paralel hat arasında düzenli olarak yükseldiğini gösteren bir yükselen kanal formasyonu öne çıkarken, kurun kanalın üst direnç sınırı olan 46,63 - 46,65 bölgesini zorladığı görülüyor.

Hareketli ortalamaların (MA Ribbon) yukarı yönlü güçlü bir boğa piyasasına işaret etmesine karşın, alt gösterge olan CRSI değerinin 78,90 ile "aşırı alım" bölgesine ulaşması kısa vadeli bir kâr satışı riskini barındırıyor; bu doğrultuda yükselişin ivme kazanması için kanal zirvesinin aşılması gerekirken, olası gevşemelerde ise 46,55 ve 46,42 seviyeleri kritik destek hatları olabilir.

EURO YENİDEN 53 LİRAYA YÜKSELDİ

Euro/TL geçen hafta satıcılı seyir sergiledikten sonra, yeni haftada yönünü yeniden yukarı çevirdi. Euro/TL bugün sabah seansında 09.45'te 53,21 seviyesinde hareketlendi.

Euro/TL grafiğinde fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı yatay konsolidasyon (yatay bant) formasyonu öne çıkarken, kurun son günlerde 52,69 destek seviyesinden aldığı güçlü tepkiyle toparlanarak anlık olarak 53,20 bölgesine yükseldi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL FİYATLARI DOLARI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı sert açıklamaların ardından, tarafların salı günü Katar'da görüşme kararı alması piyasalardaki belirsizliği tamamen gidermeye yetmedi. Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatlarını yavaşlatan saldırıların petrol fiyatlarını yukarı taşıması, dolara olan küresel talebi artıran en önemli unsurlardan biri oldu.

KÜRESEL PARA BİRİMLERİNDE SERT KAYIPLAR

Doların küresel çapta güçlenmesi, diğer majör para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor:

Dolar Endeksi (DXY): 101,34 seviyesinde dengelendi.

Japon Yeni: Dolar karşısında 161,75 seviyesini görerek yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Euro: Geçen hafta dolar karşısında son 13 ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından yeni haftada 1,1386 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Emtia Para Birimleri: Risk iştahına duyarlı Avustralya doları ay genelinde yüzde 4,1 değer kaybıyla 0,6889 dolara, Yeni Zelanda doları ise aylık yüzde 5,8 kayıpla 0,5646 dolar seviyesine çekildi.

ANALİSTLERDEN "UZUN SÜRE YÜKSE FAİZ" VURGUSU

Ortadoğu kaynaklı enflasyon baskıları ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un göreve gelmesinin ardından verdiği şahin mesajlar, bu yıl için faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

MUFG Bank Kıdemli Döviz Analisti Lloyd Chan, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından piyasalarda "uzun süre yüksek faiz" beklentisinin kemikleştiğini belirterek, Fed’den net bir güvercin dönüş ya da ABD ekonomisinde ciddi bir bozulma olmadığı sürece dolardaki aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını ifade etti.

Commonwealth Bank of Australia Döviz Araştırmaları Başkanı Joseph Capurso ise "ABD istisnacılığı" temasının önümüzdeki haftalarda da doları desteklemeyi sürdüreceğini öngördü.

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