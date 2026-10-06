Morgan Stanley, ABD dolarının kısa vadede zayıflamasını beklerken, düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti. Banka, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi ya da yatırımcıların riskten kaçınması durumunda doların zayıflamasının kısa sürebileceğini öngörüyor.

Eylül sonu itibarıyla açıklanan zayıf ABD istihdam verisi, Fed'in ek faiz artırımı yapacağı beklentisini azaltarak doların yükselişini yavaşlattı. Morgan Stanley, buna rağmen doların orta vadede güçlü kalacağını düşünüyor.

DOLARIN KISA VADEDE ZAYIFLAMASI BEKLENİYOR

Banka, dolar için nötr pozitif görünümünü korurken, yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Enerji fiyatlarındaki olası artışlar ve risk iştahındaki değişimlerin dolar üzerinde belirleyici olacağı ifade edildi.

JAPON YENİNDE ZAYIFLIK BEKLENİYOR

Morgan Stanley, Japon yeninin zayıflayacağı öngörüsünde bulundu. Banka, düşük faizli para birimlerinden borçlanarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasını ifade eden "carry trade" işlemlerinin dolar/yen paritesini destekleyeceğini belirtti.

Paritenin, hareket ettiği aralığın üst sınırına yakın seyretmesi bekleniyor. ABD'li yetkililer yenin değer kaybına dikkat çekerken, Japonya'nın döviz piyasasına müdahale etme ihtimali de gündemde.

NORVEÇ KRONU TERCİH EDİLİYOR

Morgan Stanley, enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı korunmak isteyen yatırımcılara Norveç kronunu önerdi. Banka, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin yeniden gündeme gelmesi halinde Norveç kronunun Euro ve İsveç kronuna göre daha avantajlı olabileceğini belirtti.

EURO BASKI ALTINDA

Banka, Euro'nun Avrupa'nın yüksek enerji maliyetlerine karşı hassasiyeti nedeniyle baskı altında kalacağını öngörüyor. Ayrıca, Fransa tahvilleri ile referans tahviller arasındaki getiri farkının açılması da Euro üzerinde olumsuz etki yaratıyor.



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