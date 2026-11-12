ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle güçlenen faiz artışı beklentileri, dolar endeksini 19 ayın zirvesine taşıdı. Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen endeks, yüzde 0,15 yükselerek 103,02'ye çıktı ve Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ekim ayı enflasyonu ve Fed yetkililerinin fiyat artışlarındaki katılığa ilişkin endişeleri, yatırımcıların daha fazla parasal sıkılaşma beklentisini güçlendirdi. Yetkililerin 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artışı ihtimalini dışlamaması da doları destekledi.

Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı büyük aracı kurumlar, aralık ayında beklenen faiz artışının ardından gelecek yılın başlarında bir artış daha yapılacağını öngörüyor.

Diğer başlıca para birimlerinde euro yüzde 0,06 değer kazanarak 1,1096 dolara yükselirken, sterlin yüzde 0,1 düşüşle 1,3266 dolara geriledi.

FED'DEN GELECEK MESAJLAR İZLENİYOR

National Australia Bank Kıdemli Piyasa Stratejisti Gavin Friend, New York Fed Başkanı John Williams'ın perşembe günü geç saatlerde katılacağı panelin piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtti. Friend, Williams'ın ekim ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed'in faiz artırımları için zamanı bulunduğu yönünde görüş bildirdiğini hatırlattı.

Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisinin beklentileri aşmasının ardından Fed yetkililerinin faiz artışlarını savunma konusunda yoğun bir tutum sergilediğini belirten Friend, Williams'ın mesajlarının piyasalar açısından önem taşıyacağını ifade etti.

DOLAR/YEN 160 SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Dolar, Japon yeni karşısında önceki kayıplarını geri alarak yüzde 0,04 artışla 159,83 seviyesinde işlem gördü. Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentiler ve ABD ile Japonya arasındaki geniş faiz farkı yükselişte etkili oldu. Parite, perşembe günü erken saatlerde iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Toichiro Asada'nın açıklamaları da yen üzerindeki baskıyı artırdı. Eylül ayında politika faizinin yüzde 1,25'e yükseltilmesine karşı çıkan iki üyeden biri olan Asada, kısa vadede yeni bir faiz artırımı yapılması yönündeki çağrılara karşı çıktı. Erken faiz artışlarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve enflasyonu aşağı çekebileceğini söyledi.

Japonya'nın en üst düzey para birimi yetkilisi Atsushi Mimura'nın müdahale uyarısı ise pariteyi gün içindeki en düşük seviyesine çekti. Mimura, Japon yetkililerin yaz aylarında gerçekleştirdiği döviz müdahalesinin unutulması için henüz erken olduğunu belirtti. Ancak yendeki toparlanma kısa sürdü.

160'IN ÜZERİNDE KALICILIK İÇİN YENİ GELİŞME GEREKİYOR

Matsui Securities Piyasa Analisti Sho Suzuki, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşması durumunda piyasalardaki temkinliliğin daha da artacağını söyledi.

Suzuki'ye göre doların daha fazla yükselmesi için Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi veya BOJ'un faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması gibi dolar lehine yeni gelişmeler gerekiyor. Suzuki, bunlar yaşanmadığı takdirde paritenin 160'ın üzerinde kalıcı bir kırılma için yeterli ivmeyi bulamayabileceğini belirtti.

Reuters anketine katılan çok sayıda analist, BOJ'un bir sonraki faiz artırımını aralık ayında yapmasını bekliyor. Japonya'da perşembe günü açıklanan veriler de bu beklentileri destekledi. Ülkede yıllık toptan eşya enflasyonu, eylüldeki yüzde 6,8 seviyesinden ekimde yüzde 7,1'e yükseldi.