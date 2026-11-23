Dolar endeksi, Fed'in aralık toplantısında sert faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla 19 ayın zirvesinden geri çekildi. Altı önemli para birimi karşısında doların performansını ölçen endeks, 23 Kasım Pazartesi günü Asya işlemlerinde 103,80 seviyesinde yatay seyretti.

Geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaşan endeksteki geri çekilme, faiz artışının gündemden çıktığı anlamına gelmiyor. Piyasada beklenti, daha sınırlı bir artış üzerinde yoğunlaşıyor.

25 BAZ PUANLIK ARTIŞ OLASILIĞI YÜZDE 88,6

Vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 8-9 Aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 88,6 seviyesinde. Faizin sabit tutulması ihtimali ise yüzde 11,4 olarak fiyatlanıyor.

Birkaç gün öncesine kadar gündemde olan 50 baz puanlık artış senaryosu, geçen haftaki piyasa dalgalanmalarının ardından zayıfladı. Teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki sert kayıplar da yatırımcıların risk algısını ve döviz piyasalarının yönünü etkiledi.

Doların önceki yükselişinde ise ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ile Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin açıklamaları etkili olmuştu.

EURO YÜKSELDİ, YEN DEĞER KAYBETTİ

Euro, dolar karşısında yüzde 0,1 değer kazanarak 1,0974 seviyesine çıktı. Avustralya doları da yüzde 0,2 artışla 0,6629 dolardan işlem gördü.

Japon yeni ise dolar karşısında geriledi. Dolar/yen yüzde 0,2 yükselişle 158,63 seviyesine ulaştı. Geçen haftaki satışlarda güvenli liman talebinden destek bulan yen, risk iştahının kısmen toparlanmasıyla baskı altında kaldı.

Doların 160 yen seviyesine yaklaşması, Japonya'nın döviz piyasasına olası müdahalesine ilişkin tartışmaları da gündemde tutuyor.

FED EKİMDE FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

Fed, 28 Ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutmuştu. Ancak 18 Kasım'da yayımlanan tutanaklar, enflasyonla mücadelede ilave sıkılaştırma ihtiyacının yetkililerin gündeminde kalmaya devam ettiğini gösterdi. İki üye, ekim toplantısında 25 baz puanlık artışı tercih etmişti.

Aralık toplantısı öncesinde açıklanacak enflasyon ve ekonomik faaliyet verileri, artışın büyüklüğüne ve Fed'in sonrasında izleyeceği politikaya ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Doların küresel ölçekte zayıflaması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki dış baskıyı hafifletebilecek bir unsur. Ancak dolar/TL'nin seyrinde Türkiye'nin enflasyon görünümü, para politikası ve sermaye akımları da etkili olduğundan, endeksteki sınırlı geri çekilmenin Türk lirasına aynı ölçüde yansıyacağı söylenemiyor.

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