Dolar endeksi, TSİ 07:45 itibarıyla 25 Eylül'de yüzde 0,0 değişimle 101,2783 seviyesinde yatay seyretti.

Beş gün boyunca kesintisiz yükseliş gösteren endeks, Haziran'dan bu yana ilk kez üst üste iki haftalık kazanç serisine doğru ilerliyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ PARA BİRİMLERİNİ BASKILADI

Doların güçlenmesi, endeksi oluşturan ana para birimleri olan euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturdu.

Euro, iki ayın en düşük seviyesi olan 1,1370 dolara gerileyerek 2025 sonundan bu yana en kötü düşüş serisini yaşayarak üçüncü haftalık kayıba doğru ilerledi.

Sterlin ise üç ayın en düşüğü olan 1,3220 dolar seviyesine yakın işlem gördü ve dört ayın en kötü haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

TAHVİL FAİZLERİNDEN DESTEK GELDİ

Reuters'a konuşan ANZ Asya Araştırmaları Başkanı Khoon Goh, doların yüksek getirilerden destek bulmasını beklediğini, ancak ABD'nin mali durumu ve ABD'de politika yapımının öngörülemezliği konusundaki endişelerin devam ettiğini söyledi.

Goh, tahvil getirileri yükselmeye devam etse de doların yükselişini sürdürmekte zorlandığını belirtti.

Dün, 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri sırasıyla 2007 ve 2004'ten bu yana en yüksek seviyelere çıkarken, dolar yaklaşık iki ayın en yükseğine ulaştı.

Bu yükseliş, beklenenden güçlü gelen ABD ekonomik verileri ve yüksek petrol fiyatlarının, kalıcı enflasyon ve daha yüksek faiz oranları konusunda endişeleri artırmasıyla gerçekleşti.

VERİLER FED'E ZORLUYOR

Şahin Fed yetkililerinin açıklamaları, daha fazla sıkı para politikası beklentilerini destekledi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, "biraz daha mütevazı sıkılaştırma gerekebilir" ifadesini kullanırken, New York Fed Başkanı John Williams "yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha uygun olabilir" dedi.

ABD'de işsizlik başvuruları, beklenmedik bir şekilde 1.000 kişi azalarak iki ayın en düşük seviyesi olan 197.000'e geriledi. Haftalık ilk işsizlik başvurularındaki bu düşüş, iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Yatırımcılar, ABD ekonomisine dair daha fazla sinyal almak için bugün açıklanacak tüketici güven endeksi ve dayanıklı tüketim malları verilerini bekliyor.