Dolar endeksi, finansal piyasalarda geçen hafta artan oynaklığın ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde 102 seviyesinin altında kaldı. Döviz piyasalarında başlıca para birimlerinin büyük bölümünde sınırlı değişimler görüldü.

Euro hafif değer kazanarak 1,1169 dolara yükselirken dolar/yen paritesi 157,75 seviyesinde yatay seyretti.

Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilecek ekim ayı istihdam raporu ile ISM imalat ve hizmet sektörü anketleri bulunuyor. Fed yetkililerinin hafta boyunca yapması planlanan açıklamalar da takip edilecek.

ARALIKTA FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜZDE 75

Fed, geçen haftaki toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Buna karşılık vadeli piyasalarda aralık ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 75 seviyesinde fiyatlanıyor.

Cuma günü sert gerileyen yapay zeka bağlantılı hisselerdeki satış baskısı, yeni haftanın başında hafifledi. Hisse senetlerindeki toparlanma eğilimiyle birlikte güvenli liman varlıklarına talep de azaldı.

Geçen ay hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüş, güvenli liman olarak görülen tahvillere talebi desteklemişti. Piyasalarda, hisselerdeki satış baskısının sürmesinin Fed'in aralık ayındaki faiz kararını etkileyip etkilemeyeceği değerlendiriliyor.

SEÇİM HAFTASINDA PETROL GERİLEDİ

ABD'de ara seçimlerin yapılacağı haftada jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik girişimlere daha fazla zaman tanımayı planladığı yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatları geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler devam ederken Körfez'de petrol tankerlerine yönelik saldırılar da sürdü. Buna rağmen petrol fiyatları haftanın ilk işlemlerinde düşüş kaydetti.