ABD dolar endeksi, önceki seansta üç haftanın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından çarşamba günü 101,78 seviyesinde dengelendi. Doların altı farklı para birimi karşısındaki değerini ölçen endeks, salı günü yüzde 0,2 düşmüştü.

Dolar/yen paritesi 158,33 seviyesinde sınırlı değişim gösterdi. Euro/dolar 1,1229, sterlin/dolar ise 1,33735 seviyesinde sabit kaldı.

Euro, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestoların ardından haftanın başında yaşadığı zayıflama sonrasında istikrar kazandı. Protestolarla bağlantılı yaygın huzursuzluk azalsa da yatırımcılar, Fransa'daki hükümet karşıtı protestolar ve kötüleşen mali görünüm nedeniyle euroya karşı temkinli tutumunu sürdürdü.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ DOLARA TALEBİ DESTEKLEDİ

Ortadoğu'daki savaşın ve yapay zeka alanındaki yoğun yatırımların yol açtığı piyasa oynaklığı karşısında yatırımcılar, kısmen ABD'nin enerji bağımsızlığı nedeniyle doları güvenli liman olarak görmeye başladı. Yükselen petrol fiyatları da enflasyon endişeleriyle birlikte dolara yönelik güvenli liman talebini güçlendirdi.

Bir diplomatın, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri yalanlaması ve müzakerelerin sürdüğünü teyit etmesinin ardından petrol fiyatları yükselişini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, piyasalar aralık ayında olası bir faiz artırımını fiyatlıyor. Japonya Merkez Bankası'nın da gelecek hafta politika faizini sabit tutması ve aralık ayında artırması bekleniyor. Yen, bu beklentilerle dar bir bantta işlem gördü.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARI ETKİLİ OLABİLİR

Commonwealth Bank of Australia ekonomisti ve döviz stratejisti Carol Kong, müşterilerine gönderdiği notta, hisse senedi piyasalarındaki duyarlılığın ve büyüme beklentilerinin büyük teknoloji şirketlerinin performansına yakından bağlı olduğunu belirtti. Kong'a göre bu şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar, ABD doları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Geleneksel güvenli liman varlıklarının bu yıl karmaşık bir performans sergilediğini belirten Kong, doların açık ara öne çıkan varlık olduğunu kaydetti. Ortadoğu'daki çatışmanın sona ermesi ve enerji fiyatlarının gerilemesi halinde dolara yönelik güvenli liman talebinin azalmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Kong, buna karşılık ABD piyasalarına yabancı sermaye girişlerinin artmasıyla doların önümüzdeki aylarda hafif yükseliş göstereceğini tahmin etti.

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