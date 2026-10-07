Dolar, Avrupa tahvil piyasalarındaki gerilimi hafifletmesi ve Fed'in faiz politikasıyla ilgili yeni sinyallerin beklentisi üzerine çarşamba günü değer kaybetti. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdığı 15-16 Eylül tarihli politika toplantısının tutanaklarına odaklanırken, Fed politika yapıcılarının açıklamalarını izliyor. Reuters'ta yer alan bir haberde, National Australia Bank Kıdemli Piyasa Stratejisti Gavin Friend, bir podcast yayınında, Fed'in faiz artırma konusunda biraz daha az aceleci göründüğünü belirtti. Friend, "Geçen hafta açıklanan düşük PCE verileri ve ardından gelen tarım dışı istihdam raporu, Fed'in faiz artırma konusunda biraz daha az aceleci göründüğünü gösterdi" dedi. EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ Doların önde gelen para birimleri karşısındaki performansını ölçen sepet dolar endeksi 102,06 seviyesinde seyrediyor. Euro, bir önceki seansta, gelecek baharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde gelen adayın harcamaları kısma planlarını açıklaması sonrası Fransa'nın tahvil getirilerinin düşmesiyle son yedi haftanın en güçlü günlük yükselişini kaydettikten sonra yüzde 0,08 düşerek 1,1249 dolara geriledi. Son haftalarda, merkez bankalarının faiz artırmaya devam edeceği beklentileri ve hükümetlerin mali durumuyla ilgili endişelerle dünya genelinde tahvil getirileri yükseldi. Fransa'nın borçları, 2027'de yapılacak tartışmalı seçimler öncesinde politikacıların bütçe açığını kontrol altına almaya çalışmasıyla artan baskı altında. İspanya'da erken seçim çağrısı da euro üzerindeki son haftalarda baskıyı artırdı. Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesinin güvercin açıklamalarına rağmen yen değer kaybetti. Üye, faiz artırımlarını desteklediğini söyledi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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