Küresel piyasalar yoğun bir haftaya başlıyor. Yurt içi tarafta enflasyon rakamları ve faiz kararı toplantısı takip edilecekken, ABD tarafında ise tarım dışı istihdam verisi, Fed başkanı Powell ve Euro Bölgesi'nde ise faiz kararı toplantısı yatırımcıların radarında yer alıyor.
Kritik veriler öncesinde dolar/TL kuru yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününü 36,39-36,51 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,41 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 36,51 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Haftanın son işlem gününü 37,76 - 38,08 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,83 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında38,07 seviyesinde bulunuyor.