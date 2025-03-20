Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık yaşanan son gelişmeler ışığında daha da derinleşiyor. Döviz kurlarında yaşanan ani ve şok yükseliş yapılan müdahalelere rağmen 41 TL seviyesinden 38 TL seviyesine gerileyebildi. Dolarda yaşanan bu ani yükseliş ise enflasyon beklentilerini artırarak faizlerin yükseltilmesi ihtimalini masaya getirdi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, temkinli tavsiyelerde bulunarak Merkez Bankası'na güven duyulması gerektiğini vurguladı.

BİR SAAT İÇİNDE YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ

Ünlü Ekonomist Filiz Eryılmaz katıldığı bir televizyon programında doların ve piyasaların beklentisini değerlendirdi.

Dünkü haber akışı ile piyasalarında panik havasına büründüğünü söyleyen Eryılmaz, spot piyasada yalnız bir saat içinde yüzde 13-14'lük bir artış görüldüğünü söyledi.

MANİPÜLASYON MU VAR?

Ancak sonradan anlaşıldı ki, kamu bankalarının limitlerinin sınırlı olması nedeniyle Merkez Bankası ilk etapta güçlü bir müdahalede bulunamadı. Saat 10.40’tan sonra devreye giren Merkez Bankası, doları bir miktar baskıladı. Ancak yine de kur 41,1 seviyesini gördü. Bu, kısa sürede yaşanan adeta bir “kur şoku” oldu.

Bu tür sert fiyat hareketlerinin ardından genellikle piyasa işlemleri denetlenir. Dün yaşanan sert çıkışlar, bazı çevreler tarafından manipülatif bir hareket olarak da yorumlandı. Sabah saatlerindeki yükselişin arkasında ise güçlü yabancı çıkışları vardı.

10 milyar dolarlık carry trade çıkışından söz ediliyor. Bu, tarihi ölçekte büyük bir çıkış anlamına geliyor ve piyasadaki carry trade pozisyonlarının neredeyse yarısının tasfiye edildiği anlamına geliyor. Piyasa sığ olunca, bu kadar büyük bir yabancı çıkışı döviz talebini artırarak kurun hızla yükselmesine neden oldu.

MERKEZ BANKASI NEDEN GEÇ MÜDAHALE ETTİ?

Merkez Bankası, kamu bankalarının limitlerinin sınırlı olması nedeniyle piyasaya zamanında müdahale edemedi. Kurun 41 seviyesini test etmesinin ardından müdahale gelse de, ilk aşamada yeterince etkili olunamadı.

Ancak Merkez Bankası’nın rezervleri hâlâ güçlü ve bundan sonra kurun belli bir bant aralığında tutulması için daha kararlı adımlar atılması bekleniyor.

KUR YÜKSELİYOR DİYE DÖVİZE KOŞMAYIN

Piyasalardaki panik havası, yatırımcılarda "kur daha da yükselecek" endişesi oluştursa da, bu noktada temkinli olunmalı. Merkez Bankası, rezervlerini kullanarak kuru belli bir aralıkta tutmaya çalışacak. Sürekli dövize yönelmek yerine, piyasayı sakin takip etmek ve ani kararlar vermemek gerek. Merkez Bankası'nın kur şoklarını engellemek için elinde hala güçlü araçlar bulunuyor.