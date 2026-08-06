Küresel piyasalardaki hareketlilik yurt içi tarafa yansıdı. Döviz kurları haftanın dördüncü işlem gününde rekor kırdı.

Dolar/TL kuru Türk Lirası'nda görülen zayıf seyrin etkisiyle, son günlerde her gün yeni bir rekora imza atıyor. Dolar/TL kuru, bugün 47,60 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 55,13 seviyesini görerek rekor tazeledi. Euro/TL TSİ 11.35'te 55,05 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin'de Türk Lirası karşısında bir rekora daha imza attı. Strelin 64,23 liraya yükselerek rekor tazeledi. Sterlin bugün 11.35'te 64,21 lira seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayında 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 55 seviyesine gerilerken, ekim toplantısına ilişkin faiz artışı ihtimalleri yüzde 80'e çekildi.

Fed'in şahin üyelerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, son toplantıda faiz artışı yönünde oy kullanan üç üyeden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz oranlarını yavaş yavaş yükseltmeye başlaması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Diğer yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti.

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