Piyasalar yeni günde sert hareketlenmeler yaşıyor. Döviz kurları haftanın son işlem gününde rekor üstüne rekor kırarken gözler, yeni rakamlara çevrildi. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaları altüst ediyor. ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceği uyarısının arz endişelerini yeniden artırmasıyla tansiyon yeniden yükseldi. Gerilim piyasalarda rüzgarı tersine döndürdü. Dolar/TL kuru bu gece yarısı 47,88 seviyesine rekor tazeledi. Dolar/TL sabah seansında TSİ 08.25'te 47,87 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL sabah seansında TSİ 08.25'te 55,28 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sterlin de Türk Lirası karşısında yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Sterlin/TL bugün sabah seansında TSİ 08.25'te 64,68 seviyesine yükseldi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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