Küresel piyasalarda gözler Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilecek ilk para politikası toplantısına çevrildi. Faizlerde değişiklik beklenmezken, yatırımcılar Fed'in enflasyon ve faiz politikasına ilişkin vereceği sinyalleri takip ediyor.

DOLAR ARTIK GÜVENLİ LİMAN MI?

Avro/dolar paritesi yüzde 0,16 gerileyerek 1,1591'e, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,15 düşüşle 1,340'a indi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin sert açıklamaları, dolara olan güvenli liman talebini artırdı.

Bununla birlikte yatırımcılar, Fed kararı öncesinde büyük pozisyonlar almaktan kaçınarak temkinli hareket ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI WARSH'UN MESAJLARINDA

Piyasalar Fed'in politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ancak karar metni, ekonomik tahminler ve Warsh'ın basın toplantısındaki açıklamaları, bankanın önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ipuçları verecek.

Analistler özellikle Fed üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren "noktasal grafik" (dot plot) üzerindeki olası değişiklikleri yakından izliyor.

PETROL DÜŞECEK Mİ?

Daha önce yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği ve Fed'i daha sıkı bir para politikasına yöneltebileceği değerlendiriliyordu. Ancak petrol fiyatlarının yeniden varil başına 80 doların altına gerilemesi, faiz artışı beklentilerini zayıflattı.