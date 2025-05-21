ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri yatırımcıların görece riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. Analistler, dolar endeksindeki zayıflama ve bir süredir arka planda kalan küresel risk unsurlarının yeniden öne çıkmasının, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini desteklediğini belirtti.

ABD'deki mali belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışında yine altına yönelmeleri, ons altın fiyatını 3320 dolara taşıdı ve fiyatlar 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Saat 11.30 itibarıyla ons altın, yüzde 0,70 artıyla 3312 dolarda işlem görüyor.

Analistler ons altın için bugün direnç olarak 3322 doları gösteriyor. Buranın aşılması halinde 3337-3351 dolar aralığı yeni hedef olabilir. Destekler ise 3251 ve 3206 dolarda.

ALTIN İÇİN DOLARIN ZAYIFLAMASI OLUMLU

Marex analisti Edward Meir, “Moody's'in not indirimi ve Trump'ın vergi tasarısına yönelik şüpheciliğin doları zayıflatmaya devam etmesiyle genel dolar endeksi son 24 saat içinde bir tam puandan fazla değer kaybetti” diyerek bunun altın için olumlu olduğunu söyledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da “Orta ve uzun vadede, altının daha fazla yükselmesi tercih ediliyor, ancak herhangi bir olumlu ticaret anlaşması manşeti ortaya çıkarsa bu, altının 3.500 dolar seviyesini geri alma girişiminde bir engel olabilir” dedi.

GRAM ALTIN DOLAR ETKİSİYLE YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 4 bin 130 lira seviyesinde bulunuyor. Öte yandan gram altın, bugün içinde 4 bin 150 liraya kadar tırmanarak bir haftanın en yükseğini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 426 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 107 liradan tamamlamıştı.