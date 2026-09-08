Küresel piyasalarda ABD dolarının değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları salı gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde uygulayacağı para politikasına dair net ipuçları sunacak olan kritik ekonomik göstergeleri beklemeye başladı.

ONS VE VADELİ İŞLEMLERDE SON DURUM

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 artarak 4.429,89 dolara yükselirken, ABD altın vadeli kontratlarında aralık teslimi işlemler 4.475,10 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi. Fiyatlardaki artışta, ABD dolar endeksinin yüzde 0,4 oranında gerilemesi etkili oldu. Doların zayıflaması, ABD para birimi cinsinden varlıkları farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha cazip kılıyor.

Piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, altının henüz belirgin bir yön kazanamadığına dikkat çekerek alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin devam ettiğini belirtti.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasa katılımcılarının odağında ABD'den gelecek yoğun veri akışı yer alıyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) perşembe günü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise cuma günü kamuoyuna duyurulacak. Söz konusu verilerin, Fed'in gelecek haftaki toplantısında atacağı adımlara ilişkin beklentileri şekillendirmesi öngörülüyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcı gözündeki çekiciliğini azaltan temel faktörler arasında bulunuyor.

İSTİHDAM TABLOSU VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatları, ABD'de ağustos ayına ilişkin istihdam artışının hızlandığını gösteren rakamların ardından önceki iki seansta gerilemişti. İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması ise iş gücü piyasasının dirençli yapısını koruduğuna dair algıyı desteklemişti. Marex analisti Edward Meir, olası bir faiz artışında dahi altında sert bir geri çekilme öngörmediğini belirterek, piyasadaki esas belirleyicinin Fed ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalardaki belirsizlik olduğunu ifade etti.

Değerli metal piyasasında ayrıca Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler yakından izleniyor. İran'ın ABD'yi "ekonomik savaş" yürütmekle itham etmesi ve ABD savaş gemisine gelişmiş füze fırlatıldığını açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti. Jeopolitik risklerdeki artış, güvenli liman niteliğindeki altına olan talebi desteklemeyi sürdürüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş trendi diğer kıymetli madenlere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 1 değer kazanarak 66,78 dolara, platin yüzde 0,4 artışla 1.834 dolara ve paladyum yüzde 1 yükselişle 1.402,87 dolara çıktı. Piyasadaki genel tablonun netleşmesi için önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon rakamları ve Fed'e yönelik beklentiler belirleyici rol oynayacak.