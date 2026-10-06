Altın fiyatları, ABD dolarındaki istikrar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kaldı. ABD tahvil faizler 24 yıl sonra bir rekor kırdı. Tavil faizlerindeki bu yükseliş altın fiyatlarını vurdu.

Ons altın, haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Ekim ayına da zayıf bir başlangıç yapan altın fiyatlarında, kritik destek seviyelerine doğru geri çekilme dikkat çekiyor.

Ons altın TSİ 08.00'de 4 bin 122 dolar seviyesine geriledi.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram alın bugün TSİ 08.08'de 6 bin 516 lira seviyesinde bulunuyor.

Doların güçlü seyri, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine neden olurken, yüksek faiz oranları getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini artırıyor.

Dolar endeksi bugün TSİ 08.08'de 102.175 puan seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Doların küresel para birimleri karşısındaki güçlü duruşu, dolar bazında fiyatlanan emtiaları yatırımcılar için daha maliyetli hale getiriyor. Yükselen faiz oranları ise herhangi bir faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Nitekim borçlanma piyasasındaki zayıflığın etkisiyle ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, pazartesi günü son 24 yılın zirvesine tırmandı.

ABD 10 yılık tahvil faizi 5,313 seviyesine yükselirken, ABD 30 yıllık tahvil faizi 5,673 seviyesine yükseldi.

ALTIN FİYATLARINI FED GEVŞEMESİ DESTEKLİYOR

10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri pazartesi günü 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasasındaki zayıflık, piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Altındaki kayıplar, bu ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı yönündeki beklentilerin azalmasıyla sınırlı kaldı.

Capital.com'un kıdemli finans piyasası analisti Kyle Rodda, altındaki temel göstergelerin uzun vadede destekleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

Rodda, "Bir sonraki büyük katalizörün Ortadoğu'daki jeopolitik riskten kaynaklanmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, ABD faiz beklentilerinde önemli bir değişiklik altındaki yükseliş için ivme sağlayabilir" dedi.

YEMEN'DE SON DURUM

Öte yandan, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, İran destekli Husi milislerini geçen ay ele geçirdikleri bölgelerden çıkardı. Bab el-Mandeb Boğazı çevresindeki kıyı şeridi Mocha kentine kadar geri alındı.

ABD'DE MALİYET BASKISI ARTIYOR

ABD'de açıklanan ISM verilerine göre, hizmet sektörü faaliyetleri eylül ayında yavaşladı. Ancak sektördeki maliyet baskısı geçen ay dört yıldan uzun sürenin en hızlı artışını gösterdi.

Güçlü iç talep, tedarik zincirlerini zorlarken, işletmelerin ödediği girdi fiyatları dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, enflasyonun 2027'ye kadar yüksek kalabileceğine dair işaretler verdi.

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