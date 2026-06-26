Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ABD-İran arasında barış sürecine yönelik beklentilerin etkisiyle, düşüşlerine devam ediyor.

Ons altın, geçtiğimiz günlerde 3 bin 959 dolar seviyesine kadar geiledi. Ancak dün ABD'den gelen haberlerin etkisiyle, ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Ons altın bugün sabah seansında 08.25'te 4 bin 13 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen satıcılı seyrin etkisiyle aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Gram altın geçtiğimi günlerde 5 bin 916 liraya kadar sert bir geri çekilme yaşadı. Dün yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı. Gram altın bugün sabah seansında 08.25'te 6 bin 17 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları büyük kayıplar veren yatırım araçlarından oldu. Ons gümüş 55,56 dolar seviyesine geriledi. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.2'te 56,63 dolar seviyesinde bulunuyor.

3 YIL SONRA İLK KEZ YÜZDE 4'Ü AŞTI

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yükselişini sürdürerek son üç yılın ardından ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktığını ortaya koydu. Enflasyondaki artışta, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çekmesinin etkili olduğu değerlendirildi.

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