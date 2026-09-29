Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları yeni güne sert düşüşle başladı. Dolarda görülen yükselişler, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor.

Ons altın yeni günde 4 bin 114 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün TSİ 07.58'de 4 bin 126 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün 6 bin 478 liraya kadar sert düştü. Bugün TSİ 07.58'de 6 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor.

Gümüş fiyatları da yeni günde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Ons gümüş bugün TSİ 07.58'de 60,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yeni günde de yükselişlerini koruyor. Bugün TSİ 07.58'de 101,301 puan seviyesinde bulunuyor.

Altındaki düşüşte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, doların güçlenmesi ve teknik seviyelerin aşağı kırılması öne çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,27 ile yeni zirveye yükselmesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artıran unsurlardan biri oldu.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasaların gözü bu hafta ABD’den gelecek kritik verilere çevrildi. Çarşamba günü açıklanacak PCE enflasyon verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam rakamları, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek. Güçlü gelebilecek veriler yüksek faiz beklentilerini de desteklerse, altın üzerindeki baskının artabileceği ifade ediliyor.

1 EKİM UYARISI

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Altın fiyatlarındaki zayıflık yükselen tahvil getirileri, daha güçlü dolar ve ons fiyatında destek seviyelerin kırılmasının ardından yaşanan teknik satış baskısının bir kombinasyonunu yansıtıyor.

Bu durum 1 Ekim’de başlayacak ‘Altın Hafta’ tatili öncesinde Çinli yatırımcıların kâr alma hareketleriyle daha da güçlenebilir” uyarısında bulundu. Hansen, özellikle ABD 10 yıllık reel tahvil getirisinin yüzde 2,85 ile son 18 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına dikkat çekiyor. Bu yükseliş, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Piyasalarda gelecek yıl nisan ayına kadar FED’den 25 baz puanlık üç faiz artışı daha fiyatlanıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.