Küresel finans piyasalarında dolar, diğer önemli para birimleri karşısında son dönemlerin en güçlü performansını sergiliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış beklentilerini diri tutan şahin açıklamaları ve jeopolitik arenadaki stratejik gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi 101,13 seviyesine ulaşarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

Yatırımcılar bir yandan Fed'in atacağı adımları fiyatlarken, diğer yandan ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinden gelecek sinyalleri yakından izliyor.

ABD-İRAN İLİŞKİLERİ VE PETROL LİSANSI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

ABD yönetiminin, İran'a uluslararası piyasalarda petrol satışı yapabilmesi amacıyla 60 günlük geçici bir lisans vermesi, küresel enerji piyasalarında geniş yankı uyandırdı. Bu hamle, küresel enerji arzının beklenenden daha hızlı toparlanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, piyasalardaki jeopolitik risk algısının da bir miktar azalmasını sağladı. Jeopolitik risklerin hafiflemesiyle birlikte küresel yatırımcıların odağı tamamen makroekonomik verilere ve Fed'in para politikasına çevrildi.

FED'İN ŞAHİN TONU DOLARA İVME KAZANDIRDI

Geçtiğimiz hafta Fed kanadından gelen şahin açıklamalar, piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden alevlendirdi. Merkez bankasının enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, "yüksek faiz, uzun süre" stratejisinin masada kalmaya devam edeceğini gösterdi.

Küresel finans devleri de bu doğrultuda tahminlerini güncellemeye başladı. Deutsche Bank ve BofA Global Research, yayımladıkları güncel analizlerde Fed'in eylül ayında yeni bir faiz artışına gidebileceğini öngördü. Artan faiz beklentileri, doları rakipleri karşısında güçlü tutan en büyük itici güç olmaya devam ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK PCE ENFLASYON VERİSİNDE

Dolar endeksindeki yükseliş trendinin kalıcı olup olmayacağı sorusu, bu hafta açıklanacak kritik bir veriyle yanıt bulacak. Yatırımcıların odak noktası, Fed’in enflasyon göstergesi olarak en yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrilmiş durumda.

ABD ekonomisindeki temel fiyat baskılarına ve tüketim eğilimlerine ışık tutacak olan bu veri, Fed’in yılın geri kalanında izleyeceği yol haritası için belirleyici bir kriter olacak.

Uzmanlar, PCE enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, Fed'in ilave faiz artışları konusunda elinin güçleneceğini belirtiyor.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret edecek olası bir tablo, küresel piyasalarda dolar endeksine olan desteğin devam etmesini sağlayabilir ve 101,13 seviyesindeki zirvenin daha da yukarı taşınmasına kapı aralayabilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.