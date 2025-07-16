Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti, NHK’nin son anketine göre 2012’den bu yana en düşük halk desteğini aldı.

Sağcı partilerle koalisyona gitmek zorunda kalacak olan 20 yıllık iktidar, dünya borsalarını sarsacak.

Son anketler, üst meclis seçimlerine sadece günler kala Başbakan Shigeru Ishiba’nın liderliğindeki koalisyonun çoğunluğu kaybedebileceğini gösterdi.

LDP’nin destek oranı bir haftada 4.1 puan düşerek yüzde 24’e geriledi. Başbakan Ishiba’nın liderliğindeki hükümete verilen destek ise yüzde 31’de kaldı.

İktidarın sağlanabilmesi için en az yüzde 40 destek oranı şart olarak görülüyor. Yıllar süren istikrarın iktidarın sonu, Japon para birimi Yen'i düşürerek Dolar'ın fırlamasına sebep olabilir.

DOLARI DEĞİŞTİRECEK JAPON RÜZGARI

Başkan Donald Trump ile Japonya arasında 1 Ağustos’a kadar tamamlanması gereken bir ticaret anlaşması da bulunuyor.

Ancak Ishiba’nın siyasi geleceği, 20 Temmuz’daki seçimde alınacak sonuca bağlı. Trump, “Japonya’nın ekonomik reformlarını yakından izliyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir muhatapla çalışmayı tercih ederiz. Ticaret müzakerelerinde açık taahhüt bekliyoruz” dedi.

Trump, 20 Temmuz'da gerçekleşecek seçimi dikkatle izlediğini gösterdi. Teknoloji devi Japonya'daki seçimler, dolarda değişim rüzgarları estirecek.

FAİZ PLANLARI DA PAMUK İPLİĞİNDE

Yüzde 33.7’lik seçmen kitlesinin hiçbir partiye destek vermediğini belirtmesi, seçimin sonucunu belirleyecek kararsızlar kitlesinin büyüklüğüne işaret etti.

Merkez Bankası’nın faiz artırım planları da seçimden çıkacak tabloya göre yeniden şekillenebilir.

Trump ile yapılacak olası bir anlaşma Japonya’nın ekonomik yönelimi üzerinde etkili olacak. Ishiba’nın bu anlaşmayı sağlamadan göreve devam etmesi ihtimali ise zayıflıyor.

30 YILLIK TEHVİL GETİRİSİ 3 YILIN ZİRVESİNDE

Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvili getirisi, son işlemlerde yüzde 3,03 seviyesine çıkarak son 20 yılın zirvesine yaklaştı. TradingView verilerine göre, getiriler sadece son beş yılda iki kattan fazla artış gösterdi. Bu yükseliş, Japonya'nın uzun yıllardır uyguladığı ultra düşük faiz politikasının sonuna yaklaşıldığına dair güçlü bir sinyal.

Bugün ABD Doları/Japon Yeni paritesi yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 148,683 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL FAİZİNDE YÜKSELİŞ İVME KAZANDI

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) tahvil alımlarını sınırlaması ve küresel faiz artışlarının etkisiyle birlikte getirilerdeki yükseliş ivme kazandı. Özellikle 2022’den bu yana sertleşen eğri, yatırımcıların Japonya'nın negatif faiz döneminden çıkışa hazırlandığı yönündeki beklentilerini güçlendirdi.

Son işlem gününde getiride %3,62'lik düşüş görülse de, genel trendin yukarı yönlü olduğu dikkat çekiyor. Yükselen tahvil getirileri Japonya’da borçlanma maliyetlerini artıracak ve piyasalar BoJ’un faiz politikası adımlarını yakından izleyecek. Tahvillerde yaşanan bu gelişmeler hem Japonya'nın faiz politikasında değişim hem de küresel tahvil piyasaları açısından önemli bir gösterge.