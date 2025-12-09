Piyasalar yılın son faiz indirimlerinin açıklanacağı haftaya girdi. Yarın piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı toplantısına odaklandı. Öte yandan Perşembe günü ise yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararı toplantısı takip edilecek. Kritik toplantı öncesinde döviz kurları güne hafif toparlanmayla başladı.
Fed'in faiz indirimine gidebileceği ihtimali piyasalarda yüzde 85'e yükseldi. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasalara yön verebilir.
Perşembe günü ise TCMB'nin yılın son toplantısı yakından izlenecek. Merkez Bankası'nın faizi 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine indirmesi bekleniyor.
DOLAR/TL YILIN SON TOPLANTISINA ODAKLANDI
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurları yeni günde sabah saatlerinde hafif yükselişler seyir sergiliyor. Dolar/TL kuru sabah seansında 08.30'da 42,53 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL KISMİ HAFİF YÜKSELİŞTE
Euro/TL yeni günde bir miktar toparlanmalar yaşıyor. Haftanın ikinci işlem gününde sabah seansında 08.30'da 49,58 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABER YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.