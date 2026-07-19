CNBC-e'de yer alan habere göre, uluslararası finans kuruluşları özellikle yıl sonu tahminlerini 53 TL bandına çekerken 2027'ye dair beklentilerini ise yükseltti. 2027 TAHMİNLERİ 60'A DAYANDI 2027 öngörüleri 60 TL seviyesinin üzerini işaret etti. İşte, JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING ve Danske Bank'ın tahminleri... JPMorgan, 2026 yıl sonu için dolar/TL tahminini 51,4, 2027 yıl sonu tahminini ise 61,7 olarak açıkladı. Deutsche Bank ise kurun 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 65 seviyesine yükseleceğini öngördü. İspanyol banka BBVA, dolar/TL'nin 2026 yılını 52 seviyesinde tamamlayacağını tahmin etti. ING Global de yıl sonu beklentisini 53 olarak açıkladı. Danimarka merkezli Danske Bank, diğer kurumlardan farklı olarak kısa ve orta vadeli beklentilerini de paylaştı. Banka, dolar/TL kurunun bir ay içinde 47,80 seviyesine, önümüzdeki 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine ulaşacağını öngördü.

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