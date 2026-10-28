ABD dolar endeksi, art arda üç işlem seansında yükselmesinin ardından çarşamba günü 102,4 civarında tutundu. Merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde dolar, iki haftanın en yüksek seviyelerinde seyretti.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan kararı öncesinde temkinli davranıyor. Piyasalarda politika faizinin değiştirilmeyeceği beklentisi öne çıkarken dikkatler, aralık ayında olası bir faiz artırımına ilişkin verilebilecek sinyallere çevrildi.

SABİT FAİZE YÜZDE 91 OLASILIK

CME Group’un FedWatch aracına göre vadeli işlem piyasaları, Fed’in politika faizini sabit tutma olasılığını yüzde 91 olarak fiyatlıyor.

CNBC’de yer alan habere göre Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, Fed’in piyasaları etkilemek için bugün faiz artırmasına gerek olmadığını belirterek, “Aralık ayında faiz artırımı olasılığına ilişkin algıyı değiştirmesi yeterli” dedi.

EURO VE STERLİN YATAY SEYRETTİ

Fed kararı beklenirken doların diğer başlıca para birimleri karşısındaki hareketleri sınırlı kaldı. Euro 1,1129 dolarda, İngiliz sterlini ise 1,3307 dolarda yatay seyretti.

Dolar/yen paritesi gün içinde dalgalandı. Dolar, yen karşısında son olarak yüzde 0,1 değer kaybederek 157,81 seviyesine geriledi.

Yatırımcılar Fed’in yanı sıra Kanada, Euro Bölgesi ve Japonya merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarını da izliyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Alphabet ve Microsoft’un çarşamba günü piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar bu sonuçları, yapay zekâya yönelik talebin seyri ve bu alandaki yatırımların ABD ekonomik büyümesine katkısı hakkında bilgi edinmek için değerlendirecek.

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