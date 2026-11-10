Dolar, dalgalı geçen birkaç günün ardından kazanımlarını geri verdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve hisse senetlerinin gece boyunca yükselmesi, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesini sağlarken dolar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD Dolar Endeksi, önceki seanstaki zayıflamanın ardından salı günü 101,7 civarında seyretti. Yatırımcılar, faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilecek ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporuna odaklandı.

EURO YÜZDE 0,7 YÜKSELDİ

Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verileri, doları ve faiz beklentilerini yükseltmişti. Bu gelişmenin ardından gerileyen euro, gece boyunca yüzde 0,7 artışla 1,1220 dolara çıktı. Böylece euro/dolar paritesi yaklaşık bir aydır koruduğu aralığın ortasına döndü.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası'nın üç yıl sonra ilk kez faiz artırmasından destek bulan sterlin ise 1,3441 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu seviye, sterlinin yaklaşık bir buçuk yıldır işlem gördüğü aralığın ortasına karşılık geldi.

JAPONYA YENİ DESTEKLEMEK İÇİN 97 MİLYAR DOLARLIK REZERV SATTI

Pazartesi günü açıklanan verilere göre Japonya, dolar karşısında kırk yılın en düşük seviyelerinde seyreden yeni korumak amacıyla temmuz sonu ve ağustos aylarında 97 milyar dolarlık rezerv sattı.

Japonya'da aralık ayında faiz artırımı beklentileri son dönemde azalsa da daha fazla dolar satışı ihtimali yeni istikrarlı tuttu. Dolar/yen paritesi 157,97 seviyesinde seyretti. Yen, yoğun resmi müdahalelerin desteğiyle son altı ayda G10 ülkeleri arasında dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimi oldu.

İKİ FAİZ ARTIRIMI FİYATLANIYOR

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonu körüklemesinin ardından piyasadaki faiz indirimi beklentileri hızla faiz artırımı tahminlerine dönüştü. Piyasalar, gelecek yılın ortasına kadar ABD'de iki faiz artırımını fiyatladı.

Bununla birlikte, yapay zeka hisselerindeki son dalgalanmalar ve Demokratların Kongre'yi ele geçirmesinin daha sıkı düzenlemelere yol açarak yapay zeka alanındaki hızlı büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri görünümü olumsuz etkiledi.

Macquarie stratejistleri Thierry Wizman ve Gareth Berry, müşterilerine gönderdikleri notta bu ihtimale ilişkin, "Bu, 2027'de ABD büyümesini yavaşlatabilecek ve doların zirve yapmasına yardımcı olabilecek bir faktör olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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