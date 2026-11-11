Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu yarın kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Fatih Karahan'ın sunacağı raporda, yüzde 28 olan yıl sonu enflasyon tahmininin korunup korunmayacağı açıklanacak.

Enflasyon Raporu 2026-IV bilgilendirme toplantısı, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde başlayacak. Karahan, saat 11.00'e kadar raporun sunumunu yapacak; ardından 11.00-11.30 arasında basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi, X hesabı ve YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

AĞUSTOSTA TAHMİN 2 PUAN YÜKSELTİLMİŞTİ

Merkez Bankası, 13 Ağustos'taki üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. İki puanlık artışta enerji fiyatları, ithalat maliyetleri, gıda enflasyonu ve yönetilen fiyatlara ilişkin varsayımlardaki güncellemeler etkili olmuştu.

Karahan, aynı toplantıda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda yüzde 9'a gerilemesini, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasını öngördüklerini belirtmişti.

Yeni raporda 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahminlerin yanı sıra gıda ve enerji fiyatlarına yönelik varsayımlar da izlenecek. Toplantıda sıkı para politikası, iç talep, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine ilişkin mesajların öne çıkması bekleniyor.

EKİMDE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,58 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 artış gösterdi.

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