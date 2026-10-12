ING Global, Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın dolarizasyon oranını etkilemediğini belirtti. Banka, ağustos sonundan 6 Ekim'e kadar olan dönemde işlemleri durdurulan fonlar hariç tutulduğunda, Türk lirası cinsinden yatırım fonlarından net çıkışların 625 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Dövize bağlı fon varlıklarından ise toplam 2,2 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

DOLARİZASYON SINIRLI KALDI

ING Global, aynı dönemde Türk lirası mevduatların ve repo bakiyelerinin artmasının dolarizasyonun sınırlı kaldığına işaret ettiğini vurguladı. Banka, eylül ayı tüketici enflasyonunun gıda ve ulaştırma fiyatlarındaki olumlu gelişmelerin desteğiyle piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini kaydetti. Yıllık tüketici enflasyonu ağustostaki yüzde 31,5 seviyesinden eylülde yüzde 29,7'ye geriledi.

TCMB'nin yakından takip ettiği temel göstergelerden biri olan mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon ise ağustostaki yüzde 2,2 seviyesinden eylülde yüzde 1,6'ya yavaşladı. ING Global, bu oranın son yıllarda kaydedilen en düşük seviyelerden biri olduğunu belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Banka, söz konusu gelişmelerin para politikasında faiz indirimlerine yönelme olasılığını artırdığını değerlendirdi. ING Global, eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve iç talebin zayıf seyretmesi nedeniyle TCMB'den ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı. Yatırım fonlarında son dönemde yaşanan aksaklıkların ekonomik faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırabileceği ifade edildi.

Kuruluş, dolar/TL paritesini 1 aylık dönemde 49,75, 3 aylık dönemde 51,5, 6 aylık dönemde 54,3 ve 12 aylık dönemde 59,8 olarak tahmin etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.