Döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru rekor tazelerken, euro/TL'de yükselişler hızlandı.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 48,2830'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 56,2520'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 65,3980'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamının iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret etmesiyle tahvil piyasasındaki satış baskısının bir miktar sakinleşmesi varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

New York Fed Başkanı John Williams'ın faiz kararında gelen verileri değerlendirmeye devam edeceği yönündeki açıklamaları da son dönemde güçlenen faiz artırım beklentilerini kısmen dengeledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan azalışla yüzde 4,78 seviyesine geriledi. Ancak devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı enflasyon endişelerinin sürmesine ve yatırımcıların tahvil piyasasına karşı temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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