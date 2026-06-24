Dolar endeksinde görülen yükseliş, dolar/TL'de rekorları gündeme getirdi. Dolar/TL kuru rekor üstüne rekor kırarken, Euro/TL'de düşüşlerin olduğu görülüyor.
Dolar/TL kuru bugün 08.35'te 46,48 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Euro/TL haftanın üçüncü işlem gününde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Euro/TL bugün sabah seansında 08.35'te 52,87 lira seviyesine kadar sert geri çekilme yaşadı.
Dolar endeksi yaklaşık iki haftadır sert yükselişler yaşıyor. Dolar endeksi 17 Haziran2da 99,48 puandan tepki alımı başlatarak sert yükselişler yaşıyor. Dolar endeksi bugün 08.35'te 101,51 seviyesinde bulunuyor.
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