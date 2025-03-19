İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şafak operasyonu ile aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 isim gözaltına alındı.



İmamoğlu'na yönelik operasyonun ekonomi piyasalarına yönelik etkisi ise piyasaların açılması ile ortaya çıktı. Borsa İstanbul, güne yüzde 6,87'lik düşüşle başlarken, düşüşlerin durdurulamaması nedeniyle peş peşe devre kesici uygulamasına gidildi.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ KUR MAKASI 4 LİRAYA DAYANDI



Öte yandan altın, dolar ve euro tarafında yaşanan yükselişlerin de tarihi seviyeye çıkması, bankaların olağanüstü adımlar atmasına neden oldu.



Reuters, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar kurundaki artışı baskılamak için 10 milyar doların üzerinde bir müdahalede bulunduğunu iddia ederken, bireysel yatırımcıların dövize yönelik talebini baskılamak amacıyla bankalar devasa bir makas aralığında işlemler gerçekleştirdi.

Çok sayıda özel bankanın dolar kurunda al-sat işlem makası 3 lira ile 4 lira arasında değişkenlik gösterirken, söz konusu kur makası Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.







