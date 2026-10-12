Doların altı para biriminden oluşan sepete karşı değerini ölçen dolar endeksi 102,14 seviyesinde hafif geriledi. Endeks, geçen hafta ulaştığı 18 aylık zirveden ise fazla uzaklaşmadı. Doların güçlü kalmasını birbiriyle bağlantılı beş faktör sağladı.

Son haftalarda tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin endişeler ile artan kamu borçları yatırımcıların gündeminde yer aldı. Bu gelişmelerle küresel borçlanma maliyetleri son on yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

Yemen’deki İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve hafta sonu iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından petrol fiyatları haftaya dalgalı başladı. Reuters’ta yer alan habere göre, Commonwealth Bank of Australia analistleri yayımladıkları notta, Husilerin Suudi Arabistan’ın enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürmesini beklediklerini belirtti. Analistler, bu durumun petrol fiyatlarını ve ABD dolarını destekleyebileceğini ifade etti.

Piyasaların odağında, çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Veri, Fed’in ekim ayının sonundaki faiz toplantısı öncesinde açıklanacak önemli ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Geçen hafta açıklanan veriler, Ortadoğu’daki çatışmaların yaşam maliyetini artırmasının hane halklarının ekonomiye bakışını olumsuz etkilemesiyle ABD’li tüketicilerin güveninin ekim ayının başında daha da gerilediğini gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 2023’ten bu yana ilk kez geçen ay faiz oranlarını artırdı. Piyasalar, Fed’in yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğini değerlendirmek için ekonomik verileri takip ediyor. CME FedWatch aracına göre, Fed’in bu ay faiz oranlarını sabit tutma olasılığına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 51’den yüzde 81’e yükseldi.

Barclays analistleri, doların yükselişinin yakın vadede duraklayabileceğini ve kurda bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini belirtti. Analistler, tahvil piyasalarındaki sert hareketlerin küresel finansal koşulları sıkılaştırdığına dikkat çekti. Özellikle TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda, Fed yetkililerinin ekim ayındaki toplantı öncesinde daha güven verici bir ton benimseyebileceğini ifade etti.

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